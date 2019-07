Nowa Arka Gdynia – to będzie zespół Josha Bostica

Pod nieobecność Jamesa Florence’a, Josh Bostic powinien być liderem Arki i jej największą gwiazdą. Nowy zespół z Gdyni zbyt szybko został określony słabszym od poprzedniego.

To będzie zespół Josha Bostica

Arka w wydaniu z poprzedniego sezonu miała dwóch liderów – Josha Bostica i Jamesa Florence’a. Obaj byli mocno eksploatowani w ataku, mieli wysoki USG% (wskaźnik pokazujący ile % akcji jest kończonych (rzut lub strata) przez gracza kiedy jest na parkiecie) – około 28% i sporą wolność daną od Przemysława Frasunkiewicza na podejmowanie decyzji na parkiecie.

Ostatecznie to James Florence został MVP sezonu, choć patrząc na zaawansowane statystyki, to Bostic miał bardziej pozytywny wpływ na grę zespołu z Gdyni. Z takiego samego założenia zdaje się wyszedł także trener Arki, który zabiegał mocno o pozostanie Bostica, a już o Florence’a nieszczególnie.

Gdynianie wymienili „Flo” na Phila Greene IV, który może pasować lepiej do Bostica niż Florence. Wszystko wskazuje na to, że tym razem będzie to zespół jednej wielkiej gwiazdy – Josha, który powinien być samodzielnym liderem Arki.

Greene, na ten moment, wydaje się być drugą co do wielkości gwiazdą w zespole. Na poziom Jamesa Florence’a, przynajmniej według mnie, nie wskoczy. W Treflu, grając w roli zbawiciela i samograja, który miał utrzymać zespół w lidze, miał USG% na poziomie 24%, kiedy „Flo” w Arce miał 28%.

To pokazuje, jak wiele w ataku zależało od Florence'a. Jego obowiązki w „nowej" Arce powinny być rozłożone między większą liczbę graczy, a sam Bostic, będąc liderem zespołu, jest już teraz, 26 lipca, największym kandydatem do nagrody MVP.









Nowa Arka wcale nie gorsza

Może indywidualnie gracze ściągnięci tego lata przez Arkę nie robią aż takiego wrażenia jak Florence czy Dulkys, ale to wcale nie oznacza, że zespół z Gdyni będzie gorszy.

Każdy z nowych graczy pasuje do koncepcji szybkiej, atletycznej, punktującej z obwodu Arki. Dodatkowo, tak zwani zadaniowcy, mają nieco większy potencjał w ataku (szczególnie Leyton Hammonds w porównaniu do Marcusa Ginyarda), co być może pozwoli Arce lepiej zbilansować swoją ofensywę.

Leyton Hammonds – 37% za 3, Ben Emelogu – 47% za 3, Phil Greene – 47% za 3 – to nowi gracze w otoczeniu Josha Bostica. Gwarancja spacingu, rozciągnięcia obrony i umożliwienia gry 1 na 1, czy pick and roll z lepiej rolującymi, bardziej mobilnymi środkowymi, niż para z minionego sezonu. Atak Arki wcale nie musi być wiec gorszy, mimo że tracą tak potężną armatę jak James Florence.

A obrona? Patrząc na skład Arki, póki co tylko ten na papierze, ciężko jest znaleźć zawodnika, który byłby dziurą w defensywie. Prawie wszyscy są atletyczni, a jeśli nie, to braki nadrabiają charakterem i zaangażowaniem (Krzysztof Szubarga!).

Żeby jednak nie było tak kolorowo, podobnie jak poprzedni zespół, obecna Arka może mieć kłopoty na zbiórce. To, w jaki sposób będzie w stanie czyści tablice Devonte Upson i jak będą mu pomagać partnerzy z obwodu jest na dziś największa niewiadomą w grze gdynian.

Na końcu bilans wcale nie wychodzi ujemny. Są szanse i to spore na lepszą Arkę, choć jak wiadomo, do prawdziwego grania jeszcze trochę. Póki co jednak, w teorii wygląda to zdecydowanie lepiej, niż można było się spodziewać po pierwszych transferach.

Grzegorz Szybieniecki