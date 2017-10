Nowa kolekcja na nowy sezon – Tissot Chrono XL NBA Team!

Przed nami 8 miesięcy emocjonującej gry na najlepszych koszykarskich arenach, aż do ostatniej sekundy odliczanej przez zegar 24 sekund Tissot! Ale nowy sezon to nie tylko emocje, ale i nowa kolekcja zegarków.

Tissot Chrono XL NBA Teams to kolekcja zegarków dedykowana czołowym drużynom ligi NBA, jak Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, czy New York Knicks.

To doskonała propozycja zarówno dla miłośników koszykówki, jak i osób poszukujących sportowych, wyposażonych w szwajcarską technologię, modnych chronografów w atrakcyjnej cenie.

Tissot Chrono XL NBA posiada dużą kopertą o średnicy 45 mm, dzięki czemu tarcza jest niezwykle przejrzysta i czytelna, natomiast liczniki chronografu podkreślają sportowy styl zegarka.

Dodatkowo każdy z modeli wyróżniają detale nawiązujące do barw wybranej drużyny NBA: kolorowe wskazówki oraz przeszycia i otwory na pasku, a także logo zespołu na tarczy, które w połączeniu z czarnymi elementami oraz matowym wykończeniem koperty nadają zegarkowi modny, nowoczesny wygląd.

Zegarki z kolekcji Tissot Chrono XL NBA Teams to:

– szwajcarska jakość

– mechanizm kwarcowy z chronografem

– koperta ze stali szlachetnej 316L

– wodoszczelność do 10 barów (100 m / 330 stóp)

– skórzany pasek z charakterystycznymi otworami i standardową sprzączką

– wykończenia w PVD w kolorze czarnym

– wygrawerowane na deklu koperty logo NBA

– średnica: 45 mm

Kolekcję Tissot Chrono XL NBA Teams znajdziesz w tych sklepach >>