Nowa umowa TV – jeszcze aż 5 lat PLK z Polsatem

Mecze koszykarskiej ekstraklasy w nadchodzących sezonach nadal będzie można oglądać w sportowych kanałach Polsatu – poinformowała Energa Basket Liga. Umowa ma obowiązywać przez następne 5 sezonów.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

– Już od sezonu 2018/2019 w każdym tygodniu sportowe kanały Polsatu pokażą dwa spotkania, a dodatkowo w poniedziałek emitowany będzie magazyn Energa Basket Ligi, podsumowujący całą kolejkę – informuje liga. To znaczący postęp w stosunku do obecnej sytuacji, gdy w rundzie zasadniczej oglądamy tylko 1 spotkanie tygodniowo.

Większa liczba transmisji to oczywiście bardzo dobra wiadomość, podobnie jak pojawienie się w telewizji ligowego magazynu i stabilizacja w postaci długoterminowej umowy.

Pozostaje jeszcze pytanie o dobór kanałów sportowych, na których PLK będzie pokazywana (Polsat Sport jest wyraźne korzystniejszy od np. Polsatu Sport Extra) oraz dni tygodnia i godziny transmisji. Obecna pora – wczesne niedzielne popołudnia, nie sprzyja budowaniu oglądalności, które od w ostatnich sezonach sukcesywnie spadają. W obecnych rozgrywkach średnia, telewizyjna oglądalność nie przekracza nawet 20 tys. widzów na mecz.

– W całym sezonie w sportowych kanałach Polsatu będzie można obejrzeć ok. 80-90 spotkań – dokładna liczba zależy od rozwoju sytuacji w fazie play-off – zapowiada PLK.

TS

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>