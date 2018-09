Nowitzki zachwycony Donciciem: nie dowierzam, co widzę!

Debiut słoweńskiego nastolatka w NBA już za miesiąc, Luka Doncić przygotowuje się do sezonu w Dallas. O ocenę jego pierwszych treningów dziennikarze spytali legendę Mavs – Dirka Nowitzkiego.

Kończący powoli swoją karierę Dirk Nowitzki powiedział w wywiadzie dla radia w Dallas, że wydaje mu się, iż Luka Doncić jest lepszym zawodnikiem, niż on sam, gdy 20 lat temu przychodził jako debiutant do NBA.

– Miałem 19 i OK, potrafiłem rzucać. Ale nie miałem takiego przeglądu boiska i wiedzy o koszykówce, jak on. Spójrze choćby, jak rozwiązuje akcje pick’n’roll. Przejdziesz pod zasłoną, to rzuci. Jeśli obrońca idzie ponad, on go trzyma za sobą niczym Chris Paul. To wspaniałą rozrywka, móc go oglądać – mówi Nowitzki.

– Nie nakładam na niego wielkiej presji, też przyjeżdżałem w tym wieku z zupełnie innego kraju. Niektórzy potrzebują nawet roku, aby się przystosować do nowej kultury, inne gry, stylu trenowania i prowadzenia zespołu. Mój debiutancki sezon był naprawdę ciężki – mówi Dirk.

– Oglądałem go ostatnio na treningach i momentami nie wierzyłem własnym oczom. Podania za głową, podania między nogami, dobry rzut, jeśli ma trochę więcej miejsca. To aż nie do wiary w przypadku 19-20 latków. Jestem pewien, że będzie dla nas wielkim graczem przez następne lata – ocenia niemiecka legenda Mavericks.

