Nuggets vs. Wolves – będzie wielki mecz o wszystko!

Wygrany zgarnia playoff, przegrany kończy przedwcześnie sezon. Niesamowity koniec rozgrywek – w ostatnim meczu rundy zasadniczej zespoły z Denver i Minnesoty zagrają bezpośredni mecz o awans.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden podbija ligę >>

Obie drużyny zagrały po 81 spotkań w sezonie i sytuacja jest bardzo czytelna – obie mają identyczny bilans 46-35 i akurat spotkają się w ostatnim meczu sezonu, w środę. Za nieznacznego faworyta trzeba uznać chyba Wolves, ponieważ to oni będą gospodarzami tego spotkania.

Ale to zespół z Denver dokonał rzeczy prawie niemożliwej – aby dostać tę jeszcze jedną szansę wygrał 6 ostatnich spotkań oraz 8 z ostatnich 10. Wciąż rewelacyjnie gra Nikola Jokić, który także w ważnej wygranej z Blazers (88:82) minionej nocy zaliczył triple double. W idealnym momencie z formą wstrzelił się też Will Barton, który w ostatnich 10 meczach notuje średnio 19.6 punktu na mecz.

Sytuacja Wolves jest nieco inna, wydało się już raczej, że mają playoff w kieszeni. Ostatniej nocy pewnie pokonali słabych Grizzlies 113:94 i była to kolejna okazja, aby rozruszał się wracający po kontuzji Jimmy Butler. Można powiedzieć, że sami na siebie sprowadzili nieszczęście w postaci dramatycznego zakończenia – w zeszłym tygodniu przegrali w Denver 96:100. W dotychczasowych spotkaniach w sezonie lepszy jest jednak zespół z Minnesoty, który wygrał 2 z 3 meczów między tymi drużynami.

Mecz Timberwolves – Nuggets odbędzie się w nocy ze środy na czwartek, o godz 2 polskiego czasu.

RW

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>