Ale numer – transfer roku w NBA zostanie wstrzymany?

Isaiah Thomas wcale nie musi przejść do Cavaliers, a Kyrie Irving zostać gwiazdą w Bostonie. Wszystko przez badania lekarskie, które poddają w wątpliwość pełną sprawność tego pierwszego.

Kibice NBA na całym świecie stoczyli już miliard dyskusji o tym, który z klubów lepiej wyszedł na tej wymianie, a tymczasem z doniesień amerykańskich dziennikarzy wynika, że wcale nie jest przesądzone, iż transfer roku w NBA w ogóle dojdzie do skutku.

Wątpliwości biorą się z braku reakcji Cavs po badaniach, które w Cleveland Isaiah Thomas przeszedł w piątek. Wiadomo, że zawodnik miał niedawno poważne problemy z biodrem i to właśnie tego urazu, według niepotwierdzonych informacji, mają dotyczyć rozterki Cavs.

Wielki transfer został już oficjalnie potwierdzony przez oba kluby, PR-owcy przygotowali zdjęcia w nowych koszulkach, ale ewentualne zastrzeżenia przy okazji badań medycznych mogą unieważnić całą procedurę.

As one source involved in the process involving Thomas' medical clearance told ESPN late Friday night, "It's a very sensitive situation."

