Nymburk i Berisha w formie przed meczem ze Stelmetem

Czeski klub wygrał wyjazdowe spotkanie z Oostende 79:73 i ma już zagwarantowany udział w fazie Top16 Ligi Mistrzów. Dardan Berisha zdobył 14 punktów.

Przez fragment pierwszej kwarty były reprezentant Polski naprawdę poczuł moc. W ciągu niespełna 3 minut zdobył wszystkie swoje 14 punktów, trafiając 4 razy z rzędu za 3 oraz dorzucając 2 punkty z wejścia na kosz. Potem karabin trochę się zaciął – po powrocie na boisko Berisha chybił 6 rzutów, nie trafiając już ani jednego.

CEZ Nymburk prowadził przez cały mecz, ale na koniec wygrał minimalnie, pościg gospodarzy w ostatniej kwarcie był spóźniony. Najwięcej punktów dla zespołu z Czech zdobył Amerykanin Kendrick Ray (15), Berisha i Eugene Lawrence mieli po 14.

Przez ostatnią serię spotkań Nymburk jest na drugim miejscu z bilansem 9-4 i zapewnionym awansem do fazy pucharowej. Stelmet zagwarantuje sobie grę w Top16, jeśli wygra z tym rywalem wyjazdowe spotkanie w ostatniej kolejce – we wtorek, 6 lutego.

W pierwszym, grudniowym spotkaniu tych drużyn w Zielonej Górze, prowadzony jeszcze przez Artura Gronka, polski zespół przegrał 82:88.

