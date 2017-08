O kim lubicie czytać w PLK? – rządzą Anwil, Stal i Asseco

Teksty o klubach z Włocławka i Ostrowa Wielkopolskiego cieszą się największym zainteresowaniem czytelników. Na szarym końcu listy jest AZS Koszalin.

Kyrie Irving podbija NBA w tych butach – możesz je mieć! >>

To zestawienie nie jest oparte o precyzyjne obliczenia, ale subiektywne obserwacje redakcji PolskiKosz.pl, oparte o konkretne statystyki czytelnictwa poszczególnych tekstów, liczbę reakcji w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter) oraz ogólny poziom emocji związanych z artykułami na temat poszczególnych klubów.

Proporcje są różne, ale po roku obserwacji możemy uznać poniższą kolejność za obecnie obowiązującą prawidłowość. Zobaczymy, czy w nowym sezonie coś się zmieni. W zestawieniu nie ujęliśmy beniaminków, ani drużyn, które spadły. Uprzedzając pytania – Siarka Tarnobrzeg byłaby w środku tabeli.

Jak widać, niekoniecznie popularność relacji i tekstów w Internecie ma związek z poziomem sportowym poszczególnych drużyn, liczą się też ciekawe lub głośne historie.

Oto nasze zestawienie klubów pod względem zainteresowania Czytelników:

1. Anwil Włocławek

2. Stal Ostrów Wlkp.

3. Asseco Gdynia

4. Czarni Słupsk

5. Polski Cukier Toruń

6. Stelmet Zielona Góra

7. King Szczecin

8. Rosa Radom

9. Miasto Szkła Krosno

10. Polpharma Starogard Gd.

11. Start Lublin

12. Trefl Sopot

13. Turów Zgorzelec

14. MKS Dąbrowa Górnicza

15. AZS Koszalin

red.

W takich butach szalał Kobe Bryant – zobacz! >>