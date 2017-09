O tytuł we Włocławku – Superpuchar w Hali Mistrzów

27 września, niemal dokładnie 25 lat po pierwszym w historii w ekstraklasie meczu z Zastalem, Anwil zagra o trofeum ze Stelmetem.

TOP 10 najpopularniejszych butów do kosza – są nowości! >>

W meczu o Superpuchar grają tradycyjnie mistrz Polski ze zdobywcą pucharu, ale w związku z tym, że w minionym sezonie oba trofea podnieśli koszykarze z Zielonej Góry, to ich rywalem będzie teraz finalista Pucharu Polski, czyli Anwil.

PLK podjęła decyzję, że mecz o Superpuchar zostanie rozegrany we Włocławku. Spotkanie świetnie wpisze się w obchody 25-lecia obecności klubu z Kujaw w ekstraklasie. Ciekawe, że w 1992 roku swoje pierwsze spotkanie po awansie ówczesny Nobiles zagrał właśnie z Zastalem – 25 września wygrał we Włocławku 100:94.

Mecz o Superpuchar będzie wstępem do sezonu PLK, który rozpocznie się trzy dni później, 30 września. Przy okazji ogłoszenia terminarza na nowe rozgrywki, wybraliśmy 12 najciekawiej zapowiadających się spotkań – i dużo w nich było Anwilu i Stelmetu.

TOP 10 najpopularniejszych butów do kosza – są nowości! >>