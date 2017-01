O włos od sensacji – Siarka zadziwiła w sześciu

Asseco Gdynia z najwyższym trudem uratowało w niedzielę wygraną 82:78 z najsłabszą drużyną ligi na własnym parkiecie. Dzielni gościa, grając w szóstkę, walczyli do samego końca.

Czterej Polacy: Krzysztof Małecki, Grzegorz Jakóbczyk, Tomasz Wojdyła i (udanie debiutujący) Jan Grzeliński oraz 2 cudzoziemców: Alex Welsh i Zane Knowles to wszyscy zawodnicy, którymi w niedzielę dysponował na boisku trener Siarki Zbigniew Pyszniak. A i tak ta rekordowo skromna ekipa była o krok od sprawienia olbrzymiej niespodzianki.

Tarnobrzeżanie mieli już 7 oczek przewagi, potem prowadzili do przerwy 41:38, a w drugiej połowie zdołali raz jeszcze się podnieść, w kilka minut odrabiając 14-punktową stratę. Remisowali jeszcze na minutę przed końcem meczu. Po kluczowych punktach Mikołaja Witlińskiego nieznacznie przegrali, ale ich gra wyglądała wcale nie gorzej, niż z udziałem – zwykle najważniejszych w Siarce – Brandona Browna i Travisa Releforda.

Czemu zabrakło Amerykanów? Według naszych informacji, nie ma co doszukiwać się teorii spiskowych. Releford miał po prostu pecha – w środę wbił sobie szkło w nogę. W czwartek przeszedł drobny zabieg i deklaruje gotowość do gry w najbliższy weekend. Brown w czwartek i piątek narzekał na ból pleców – przed meczem stwierdził, że nie jest w stanie zagrać. Mogło to wywołać pewną irytację trenera Pyszniaka. Jak się dowiedzieliśmy, nie ma tematu pozaboiskowego w tym momencie, kwestii kontraktowych czy skarg na finanse.

Po niedzielnej wygranej Startu, Siarka jest już sama na dole tabeli, jako jedyny zespół z zaledwie dwoma zwycięstwami. Z tem przedziwnym zespołem czasem jest „im gorzej, tym lepiej”. W siedmiu udawało mu się już wygrywać w Szczecinie I Kutnie. Jednak aby jakimś cudem uratować ekstraklasę, potrzebuje do gry znacznie więcej zawodników.

TS

