Obie Trotter – transfer Trefla trafiony w dziesiątkę

Z Amerykaninem w składzie zespół z Sopotu ma bilans 5-2 i powrócił do gry o miejsce w playoff. Obie Trotter wypada świetnie statystycznie, ale przede wszystkim wywiązuje się z roli lidera, ratując zespół z najtrudniejszych momentach.

Obie Trotter (34 lata, 188 cm) w niedzielę rzucił 12 punktów w dogrywce i dzięki temu Trefl wygrał na wyjeździe z PGE Turowem Zgorzelec 100:99. Amerykanin w doliczonym czasie gry trafił aż 3 trójki i wytrzymał próbę nerwów, trafiając wszystkie 3 wolne. Skończył mecz z 29 punktami (5/9 z dystansu), 5 asystami i 3 przechwytami, a sopocianie znów poważnie liczą się w walce o czołową ósemkę.

Tymczasem tydzień temu też zachwycaliśmy się występem Trottera – przy okazji wygranej z Rosą Radom trafił 8/9 z gry i 2/2 z wolnych. Do 22 punktów dodał 7 zbiórek, 4 asysty i 3 przechwyty. Uzbierał doskonały eval na poziomie 33 i za bliski perfekcji występ uznaliśmy go najlepszym zawodnikiem kolejki w PLK.

Debiut? Proszę bardzo. 24 punkty, 9/13 z gry, 8 asyst i wyjazdowe zwycięstwo Trefla ze Stelmetem. Nic lepszego już chyba sobie nie można wyobrazić.

Po 7 meczach od powrotu do PLK, Obie Trotter gra na poziomie osiągalnym co najwyżej dla kilka graczy w lidze. Notuje średnie na poziomie 17.1 punktu i 5.1 asysty na mecz, trafia 55% rzutów z gry, w tym rewelacyjne 54.8% z dystansu, przy aż 6 próbach na mecz.

A gdyby jeszcze odliczyć mecz w Krośnie, z którego Trotter po 8 minutach wyleciał za 2 przewinienia techniczne, jego średnie na mecz wynosiłyby 20 punktów i 6 asyst na mecz – to ścisła ligowa czołówka.

Trefl jest obecnie na ósmym miejscu w tabeli, z bilansem 13-11 i tłumem konkurentów do awansu. Gwarancji na udział w playoff z pewnością nie ma, ale jedno jest już pewne – ściągając Trottera do Sopotu trafiono w dziesiątkę.

