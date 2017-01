Obieżyświat Nick Covington nowym rozgrywającym Startu Lublin?

31-letni Amerykanin, który ostatnio grał w Iranie, Kosowie i Rumunii, a wcześniej występował też m.in. w pięciu klubach D-League, według informacji PolskiKosz.pl trafi teraz do Lublina. W Starcie o miejsce na boisku będzie walczył z Dougiem Wigginsem.

Nie sposób powiedzieć, czy Nick, a w zasadzie Nicholas Covington byłby dużym wzmocnieniem Startu. Wiek i duża liczba zaliczonych klubów w różnych krajach sugerują, że jest zawodnikiem bardzo doświadczonym. Ligi, w których ostatnio występował, nie wskazują na to, że jest graczem cenionym, choć wcześniej grywał w lidze letniej NBA, uczestniczył w przygotowaniach do sezonu Utah Jazz.

Ale może w Starcie by się sprawdził? Na pewno wzmocniłby zespół w tym sensie, że drużyna miałaby drugą jedynkę, bo od kiedy trenerem został David Dedek, a Jan Grzeliński zaczął leczyć kontuzję, Doug Wiggins nie miał zmiennika. Jako rozgrywający grywał Nick Kellogg, który lepiej czuje się jako strzelec.

Teraz rotacja lublinian uległaby rozszerzeniu, bo coraz bliższy powrotu jest leczący kontuzję Mateusz Dziemba, który powalczy o minuty na obwodzie z Kelloggiem, Jakubem Dłoniakiem i Michałem Jankowskim.

W tej sytuacji nie wiadomo tylko, co stałoby się z Grzelińskim, ale 22-letni rozgrywający najpewniej będzie szukał sobie nowego klubu.

Covington w tym sezonie rozegrał 8 spotkań w drużynie Chemidoru Teheran, którego liderem punktowym (średnio 27,5 na mecz) jest znany z NBA Daequan Cook. Rozgrywający, który ma trafić do Startu, miał tam średnio 8,3 punktu oraz 2,2 asysty.

W tabeli PLK Start zajmuje ostatnie miejsce z bilansem 2-12 – w niedzielę lublinianie zagrają u siebie z Treflem (9-5), a potem czeka ich wyjazd do Tarnobrzega na ważny mecz z Siarką (2-12). Przegrany tego drugiego meczu pogorszy i tak złą sytuację, w której się znajduje.

