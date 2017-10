Obrona na start – Legia chce ugryźć Start

Ograniczyć Jamesa Washingtona i Chavaughna Lewisa – to zadanie nr 1 dla beniaminka z Warszawy, jeśli chce odnieść pierwszą wygraną w PLK. Mecz 3. kolejki w niedzielę o 18 w Lublinie.

Legioniści po dwóch meczach mają bilans 0-2, a w porażkach z Kingiem w Szczecinie i Asseco u siebie szwankowała szczególnie obrona. Legia traciła w nich średnio 86,5 punktu, pozwalała rywalom trafiać 59 proc. rzutów z gry, nie potrafiła zatrzymać rozgrywających – Sebastiana Kowalczyka i Krzysztofa Szubargi.

Teraz, pod tym względem, zadanie będzie jeszcze trudniejsze, bo TBV Start ma dwóch graczy, których siłą są minięcia i wejścia pod kosz – Chavaughn Lewis (23,5 punktu, 60 proc. z gry) oraz James Washington (21,5, 66 proc.) w tym elemencie są wręcz znakomici.

Lublinianie mają bilans 1-1, ale trzeba przyznać, że od zwycięstwa w Słupsku dzieliły ich sekundy: na 89:88 dla Czarnych Dominic Artis trafił w ostatniej sekundzie. Wcześniej Start po zmiennym meczu pokonał u siebie 91:83 PGE Turów Zgorzelec. I patrząc na ich grę nietrudno zauważyć, że do Lewisa i Washingtona dołączają się Uros Mirković i Marcin Dutkiewicz, ale potem Start nie bardzo ma już kim grozić.

Legia ma już wzorzec, jak pokonać Start – na wrześniowym turnieju w Warce warszawianie wygrali 90:80, a wyróżnili się Jobi Wall (21 punktów), Isaiah Wilkerson (18) i Mateusz Jarmakowicz (17). Udało się wtedy ograniczyć Lewisa (6 punktów, 1/4 z gry), a także wyraźnie wygrać walkę o zbiórki.

To był jednak sparing, teraz czas na powtórkę w poważnym meczu.

RW