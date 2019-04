Obrońca roku w NBA – Giannis Antetkounmpo

Lider Milwaukee Bucks, w naszych oczach, wygrał wyścig o miano najlepszego obrońcy sezonu regularnego, tuż przed Rudym Gobertem oraz Paulem Georgem. Jak wyglądały dwie najlepsze piątki defensorów w NBA?

Defensive Player of the Year:

3. Paul George

2. Rudy Gobert

1. Giannis Antetkounmpo

Większość dostępnych defensywnych metryk będzie wymiennie wskazywała na Rudy’ego Goberta i Giannisa Antetkounmpo jako dwóch najlepszych obrońców tych rozgrywek, grających także w 1. i 2. defensywie sezonu regularnego. Ostatecznie postawiłem na Greka, ze względu na:

– większą uniwersalność Giannisa – nie tylko może bronić każdą z pozycji, ale przede wszystkim odgrywa witalną rolę w planie defensywnym Milwaukee Bucks, gdzie funkcjonuje jako obrońca z pomocy, w ten sposób ratując wiele krytycznych posiadań;

– nieco zredukowany wpływ Goberta pod koszem – kilku drużynom udało się np. wyciągnąć Francuza na dystans; rywale wprawdzie rzucają rzadziej spod obręczy z Gobertem na parkiecie, lecz trafiają już z tego miejsca na lepszym %;

– Utah Jazz broniących w minutach z Gobertem na ławce na tylko minimalnie gorszym poziomie, niż gdy ten przebywa na parkiecie – nie jest to koniecznie zarzut wobec wysokiego, po prostu Quin Snyder dysponuje kilkoma dobrymi obrońcami.









All-Defensive 1st Team

G: Eric Bledsoe

G: Jrue Holiday

F: Paul George

F: Giannis Antetokounmpo

C: Rudy Gobert

Piątka najlepszych obrońców na swoich pozycjach, choć można polemizować, czy przypadkiem Marcus Smart nie powinien wylądować na miejscu Jrue Holidaya. Obaj zawodnicy są w stanie skutecznie bronić kilku pozycji, przy czym Holiday ze względu na wąski skład New Orleans Pelicans pełnił tę funkcję prawdopodobnie częściej.

Tak więc zależnie od rywala Holiday odpowiadał za najtrudniejszą do pokrycia jedynkę, dwójkę lub nawet trójkę rywala, tym samym lądując na np. Kawhiu Leonardzie, Kevinie Durancie, czy wymiennie Paulu George’u lub Russellu Westbrooku. Wprawdzie Holiday grając dla niezbyt przyciągającego uwagę klubu, może czuć się nieco niedoceniony przez kibiców, to zasłużył na szacunek wśród zawodników. – Sprawia mi więcej problemów niż gracze mojego wzrostu – tłumaczył Kevin Durant.

Za Holidayem przemawia także statystyka on/ off – Pelicans bez swojego rozgrywającego całkowicie się sypią i nagle ich defensywa z przeciętnej odpowiada poziomem przedostatniej obronie w NBA. Natomiast Boston Celtics bronią równo w ustawieniach ze Smartem na parkiecie, ale też, kiedy ten przebywa na ławce.

All-Defensive 2nd Team

G: Marcus Smart

G: Klay Thompson

F: Pascal Siakam

C: Myles Turner

C: Joel Embiid

Wybór drugiej defensywnej piątki jest o tyle kłopotliwy, że wielu wyróżniających się obrońców zostanie pominiętych – w tym przypadku nie załapali się m.in. Patrick Beverley, P.J. Tucker, Kevin Durant, Draymond Green, Derrick White, Justise Winslow, Josh Richardson, Joe Ingles, Derrick Favors, Al-Farouq Aminu, Thaddeus Young, Danny Green, Kawhi Leonard, Paul Millsap, Steven Adams, Jerami Grant i Brook Lopez.

Gdyby nie pewne machlojki z mojej strony, zabrakłoby także miejsca dla Mylesa Turnera, którego przemyciłem jako drugiego centra. To by było jednak za dużo – Turner jest najlepszym blokującym w lidze i najważniejszym punktem 4. obrony w NBA, krążąc w okolicy podium w nagrodzie dla najlepszego obrońcy sezonu.

