Ochota na większy basket – Rafał Juć działa w Warszawie

Mają sponsora, pieniądze i obiecujących kadetów, więc zgłaszają się do II ligi – MKS Ochota będzie kolejnym warszawskim klubie na poziomie ogólnopolskim.

Pomysł powstał niedawno, ale plan zamienia się powoli w konkrety – klub, który w minionym sezonie grał w finałowym turnieju o II ligę, zgłosił do PZKosz chęć gry na tym poziomie i usłyszał, że jest taka możliwość.

Ambicje dzielnicowego klubu, który dotychczas koncentrował się na szkoleniu młodzieży (wychowankami są Alan Czujkowski, Igor Wadowski czy Kamil Pietras), rosną, ponieważ jeden z sympatyków klubu został menedżerem zagranicznej firmy działającej na rynku polskim, która zgodziła się wyłożyć pieniądze na II ligę.

Do projektu namówiono Rafała Jucia, który w roli dyrektora sportowego będzie pomagał trenerowi Pawłowi Malinowskiemu w doborze zawodników. Obecny skaut Denver Nuggets sam grał w kosza w MKS Ochota, cały czas jest blisko drużyny.

W przyszłym sezonie w II lidze w zespole mają grać głównie zawodnicy, którzy występowali w nim w minionych rozgrywkach, ale Ochota poszuka też nowych koszykarzy – 18 lipca odbędzie się trening naborowy przeprowadzany głównie z myślą o zawodnikach z aglomeracji warszawskiej.

Docelowo klub ma być szansą na rozwój dla utalentowanej grupy kadetów, bo drużyna do lat 14 jak burza szła w tym sezonie aż do finałów mistrzostw Polski, gdzie przegrała pierwsze spotkanie z TKM Włocławek. Za kilka lat ci gracze MKS Ochota mogliby grać w II lidze.

I tak Warszawa, do niedawna ligowa koszykarska pustynia, na której w sezonie 2012/13 na ogólnopolskim poziomie grała tylko Legia, w sezonie 2017/18 w rozgrywkach centralnych może mieć aż sześć drużyn – Legię w PLK, KK w I lidze oraz Shmoolky, Hutnik, rezerwy Legii i MKS Ochota w II lidze.

ŁC

