Od Malagi do Stambułu – przedstawiamy rywali Arki w EuroCup

Brązowi medaliści mistrzostw Polski rywalizację w pucharach rozpoczną 2 października wyjazdowym meczem z niemieckim Oldenburgiem. Już tydzień później (9 października) do Gdyni przyjedzie Unicaja z Adamem Waczyńskim.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Pełny terminarz Arki Gdynia w nowych rozgrywkach EuroCup znajduje się na końcu artykułu. Poniżej informacje o poszczególnych rywalach zespołu Przemysława Frasunkiewicza.

Unicaja Malaga – poprzedni sezon zakończyła na ćwierćfinale EuroCup, gdzie musiała uznać wyższość Alby Berlin. Również w playoffach ligi hiszpańskiej Unicaja odpadła w 1/4, a rywalem nie do przejścia okazała się Valencia.

Oczywiście Unicaja, to także Adam Waczyński, który w poprzednim sezonie w Eurocup zdobywał średnio 8,3 punktu w 21 minut gry (44% za 3 punkty). Zeszłoroczny zespół z Malagi uzbrojony był w gwiazdy, jak chociażby Giorgi Shermadini, Mathias Lessort, Sasu Salin czy Brian Roberts. Tegoroczny skład z pewnością będzie także bardzo mocny, a Unicaja będzie jednym z faworytów do wygrania całych rozgrywek.

Galatasaray Stambuł – poprzedni sezon nie należał do udanych dla tureckiego zespołu. W grupie A EuroCup, z bilansem 3-7, zajęli ostatnie miejsce. W Turcji zaś Galatasaray finiszowało jako czwarte.

W zespole ze Stambułu w poprzednim sezonie EuroCup brylował Nigel Hayes, który zdobywał średnio 15,7 punktu. Oprócz niego w głównych rolach występowali Amerykanie – Zach Auguste i Tai Webster.









Buducnost Voli Podgorica – ostatni sezon spędzili w Eurolidze – skończyli na 15. miejscu z bilansem 6-24. W lidze Adriatyckiej za to znaleźli się w finale, gdzie przegrali z Crveną Zvezdą.

Gwiazdą w minionych rozgrywkach był ściągnięty w trakcie sezonu Norris Cole. To także w zespole z Podgoricy grał wybrany w drafcie z 18. numerem przez Indiana Pacers, Gruzin Goga Bitadze. Na kolejny rok kontrakt mają już chociażby Łotysz Martins Meiers i Amerkanin Hassan Martin.

EWE Baskets Oldenburg – to powrót do europejskich pucharów niemieckiego zespołu po roku przerwy. W sezonie 2017/18 występowali w koszykarskiej Lidze Mistrzów. W minionych rozgrywkach Oldenburg zajął 3. miejsce w Bundeslidze, przegrywając w półfinale z Albą Berlin.

Liderem zeszłorocznej drużyny był Will Cummings, który zdobywał świetne 21,3 punktu na mecz w lidze niemieckiej. W zespole z Oldenburga gra także stary znajomy Arki – Rasid Mahalbasić (ostatnio 14,5 punktu średnio), czy weteran niemieckich parkietów – Ricky Paulding.

Dolomiti Energia Trento – poprzedni sezon EuroCup zakończyli takim samym efektem i bilansem jak Galatasaray, czyli 3-7 i ostatnie miejsce w grupie. W lidze włoskiej zaś finiszowali na ćwierćfinale, gdzie przegrali z Umana Reyer Wenecja.

Liderami Trento w poprzednim sezonie Eurocup byli Betinho Gomes (średnio 12,8 punktu) i Dustin Hogue (12,1 punktu i 6,9 zbiórki). Na kolejne rozgrywki udało się już także przedłużyć kontrakt z rozgrywającym Aaronem Craftem, a także podpisać Rasharda Kelly’ego (ex Parma).