Odchodzą legendy – Henryk Wardach nie żyje

Znany środkowy, były reprezentant Polski, mistrz kraju z Zagłębiem Sosnowiec i kapitan klubu z Włocławka, Henryk Wardach zmarł w wieku 54 lat. Był jednym z wyróżniających się i najbardziej charakterystycznych graczy ligi w latach 80. i 90.

O smutnym zdarzeniu poinformował były klub koszykarza, Zagłębie Sosnowiec, z którym dwukrotnie wygrywał mistrzostwo Polski. Znany z twardej gry, bywał niewygodnym rywalem, często rzucającym charakterystycznymi półhakami. Ale jednocześnie też – był powszechnie lubianą postacią, wszędzie wspominaną z sentymentem.

W trakcie całej swojej kariery zawodniczej Henryk Wardach zgromadził na swoim koncie 8160 punktów, które zdobył rozgrywając 557 spotkań ligowych.

Miał na swoim koncie występy w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy, jak i europejskich pucharach, był także multimedalistą Mistrzostw Polski.

Swoje pierwsze kroki stawiał w kadrze Polski już w 1982 roku, podczas turnieju o Wielką Nagrodę Sofii.

Przebieg kariery:

1981-1982: Gryf Słupsk

1982-1991: Zagłębie Sosnowiec

1991-1994: Stal Bobrek Bytom

1994-1995: Nobiles Włocławek

1995-1997: Pogoń Ruda Śląska

1997-1998: Nobiles Włocławek

1998-1999: Pogoń Ruda Śląska

1999-2000: Zagłębie Sosnowiec – II liga

Osiągnięcia i wyróżnienia

Uczestnik mistrzostw Europy (1985, 1987)

2-krotny Mistrz Polski (1985-1986)

Pięciokrotny brązowy medalista Mistrzostw Polski (1984, 1989, 1991-1992, 1995)

Zdobywca Pucharu Polski (1983, 1995)

Finalista Pucharu Polski (1984, 1989, 1999)

Zaliczony do I składu najlepszych zawodników polskiej Ligi (1989)

Uczestnik rozgrywek:

Pucharu Koracza (1992-1993, 1998-1999)

Pucharu Saporty (1995)