Odchodzą wielkie legendy – Manu Ginobili zakończył karierę

Słynny argentyński koszykarz w poniedziałek wieczorem poinformował na Twitterze o swojej nieodwołalnej decyzji – w wieku 41 lat oficjalnie zakończył przygodę z koszykówką, która dała mu tyle sukcesów z San Antonio Spurs i reprezentacją Argentyny.

W takich butach finały NBA wygrywa Kevin Durant! >>

– Dziś, przepełniony całą gamą uczuć, ogłaszam wycofanie się z gry w koszykówkę. Ogromna wdzięczność dla wszystkich (rodziny, przyjaciół, kolegów z drużyny, trenerów, sztabu, kibiców), którzy uczestniczyli w moim życiu przez te 23 lata. To była niesamowita przygoda, dużo ponad moimi najbardziej szalonymi marzeniami – napisał Manu Ginobili w pożegnalnym wpisie.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K

— Manu Ginobili (@manuginobili) August 27, 2018