Odwaga czy panika? Marcin Stefański będzie ratował Trefla

Debiutujący w roli trenera, niedawny zawodnik zespołu z Sopotu, Marcin Stefański zastąpił zwolnionego dziś Fina Jukkę Toijalę. W duecie z Krzysztofem Roszykiem ma uratować ekstraklasę dla Sopotu.

Ani wcześniej Marcin Kloziński, a później Jukka Toijala nie potrafili w tym sezonie poprowadzić drużyny z Sopotu na miarę oczekiwań, budżetu, nazwisk i liczby transferów. W poniedziałek, 4 marca, ostatni w tabeli zespół przejął Marcin Stefański, do niedawna zawodnik, a ostatnio pracownik klubu.

Asystentem trenera pozostanie Krzysztof Roszyk. Nowy duet szkoleniowców ma poprowadzić zespół w Sopotu już w sobotę w „meczu o wszystko” przeciwko Miastu Szkła Krosno, jednemu z rywali w walce o utrzymanie w PLK.

Nasz komentarz o zmianach i sytuacji w Sopocie opublikujemy we wtorek.

red.