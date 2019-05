Odwrót Króla – Shawn King zniknął w serii z Anwilem

Najlepszy center ligi, który miał dominować pod koszami przeciwko osłabionemu brakiem Josipa Sobina Anwilowi, póki co mocno zawodzi. Shawn King w serii z Anwilem – w dwóch meczach zdobył zaledwie 6 punktów i oddał tylko 4 rzuty.

Statystycznie Shawn King rozgrywa znakomity sezon, może nawet jeszcze lepszy niż ten, w którym został MVP ligi. Jako jedyny gracz w PLK zakończył rundę zasadniczą ze średnimi na poziomie double double – 10,6 punktu i 10,8 zbiórki.

To właśnie King jest podporą zespołu z Ostrowa i jednym z najważniejszych zawodników w obronie. Środkowy Stali jest według defensywnego rankingu piątym najlepszym obrońca ligi, przed nim jest tylko czterech graczy Arki Gdynia, czyli zespołu ze zdecydowanie najlepszą obroną w lidze.

Jednak dwa pierwsze mecze ćwierćfinałów pozwoliły zapomnieć o wszystkich osiągnięciach z sezonu regularnego. Shawn King rozgrywa póki co fatalną serię przeciwko Anwilowi, który bardzo skutecznie wyłączył go z gry. Center Stali zdobył zaledwie 6 punktów w dwóch pierwszych meczach i oddał tylko 4 rzuty. Na deskach też jest gorzej niż miało być – 14 w sumie, a przecież w meczu kończącym sezon zasadniczy, też przeciwko Anwilowi, miał ich aż 17.

Włocławianie znaleźli receptę na Kinga i skutecznie wypychają go z tej serii. Shawn nie jest zawodnikiem, który sam tworzy sobie okazje do punktów. On musi zostać obsłużony podaniem, ale Anwil skutecznie to uniemożliwia zabierając Stali akcje pick and roll poprzez swoją strefę match up i jej kombinacje. Zdobycz punktowa Kinga jest tak naprawdę tylko i wyłączanie ograniczona do tego, co sobie sam zbierze i dobije.









Środkowy Stali rzeczywiście w każdym meczu tego sezonu miał wiele okazji do ponowień, w końcu to najlepiej zbierający w ataku zawodnik ligi. Jednak przeciwko Anwilowi już tak łatwo mu nie idzie. Dlaczego?

Zespół Igora Milicicia jest nietypowy. W tej drużynie to nie tylko podkoszowi są odpowiedzialni za walkę o zbiórki, ale cały zespół. W meczu numer 2 to właśnie okazało się jednym z głównych kluczy do zwycięstwa – zbiórki w ataku obwodowych Anwilu.

Shawn King w rywalizacji 1 na 1 z Szymonem Szewczykiem, czy Michałem Ignerskim walkę o zbiórkę w większości przypadków wygra, ale on sam już 3 innych graczy nie zastawi. Środkowy Stali ma ciężki los, bo nieraz kilku zawodników z Włocławka skakało mu po głowie w walce na deskach.

Aktywność niskich graczy Anwilu to też plus dla podkoszowych, którzy mogą się skupić tylko i wyłącznie na poprawnym zastawieniu Kinga i wypchnięciu go spod kosza. W sobotnim meczu najlepszym zbierającym włocławian był Aaron Broussard, który zgarnął 7 piłek, w tym aż 5 w ataku.

Anwil jest także niewygodnym rywalem dla Shawna Kinga z powodu rzucających za 3 podkoszowych. Center Stali też ma już swoje lata, konkretnie 37, i na pewno nie jego grą jest bieganie po obwodzie za swoim vis a vis. Również z tego powodu często jest wyłączony z walki o zbiórki, bo znajduje się na 5-6 metrze kryjąc biegających po obwodzie Szewczyka, czy Ignerskiego.

Stal przegrywa już 0:2 w serii do 3 zwycięstw i wydaje się, że bez podłączenia do prądu Shawna Kinga i znalezienia dla niego odpowiedniego miejsca na parkiecie, nie jest w stanie wygrać choćby meczu.

Grzegorz Szybieniecki

