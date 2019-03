Ofensywna Stal gromi AZS – grad trójek w Koszalinie

Ostrowianie trafili 21 z 31 prób za 3 punkty i rozjechali AZS w Koszalinie aż 123:78. Aż 45 punktów to największe różnica punktowa w meczu w tym sezonie. Siedmiu graczy Stalówki zdobyło 14 i więcej punktów.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

AZS po serii niespodzianek i heroicznych zwycięstw przegrał w Radomiu, gdzie z każdą minutą zmęczenie koszalinian było coraz bardziej widoczne. W poniedziałek z kolei nie postawił żadnego oporu ostrowskiej Stali i przegrał gładko 78:123. Za wiele, nawet bora pod uwagę bardzo okrojoną rotację.

Mecz tak naprawdę był rozstrzygnięty już.. w pierwszej kwarcie. Stal po 7 minutach prowadziła 28:6 i grała jak z nut. Od początku fantastycznie grał Michał Chyliński, który w tym sezonie nie zwalnia tempa. W tym meczu zdobył 20 punktów i trafił 4 z 6 trójek.

Cały zespół Stali trafił aż 21 razy za 3 punkty z 31 prób. Jednak nie jest to rekord celnych trójek w tym sezonie. Jego posiadaczem jest.. właśnie AZS, który w thrillerze z TBV Startem Lublin trafił 22 razy z dystansu. Ostrowianie jednak wiodą prym jeśli chodzi o skuteczność – 68% za 3 to zdecydowanie najlepszy wynik jeśli chodzi o 30 i więcej prób w jednym meczu.









Aż 7 graczy Stalówki zdobyło 14 i więcej punktów. Prawie wszyscy, poza Szymonem Łukasiakiem, mogą zaliczyć to spotkanie do udanych. Środkowy, rozgrywający swój drugi mecz w barwach Stali w tym sezonie, w 4 minuty i 13 sekund zaliczył 5 fauli. To najszybciej złapane 5 przewinień w tym sezonie.

Bardzo dobre spotkanie rozegrał Mike Scott. Amerykanin zdobył 20 punktów, trafił 6 z 8 trójek i swoją postawą pokazał, że nie boi się rywalizacji z dopiero co podpisanym Casperem Warem. Amerykanin ma zadebiutować w kolejnym spotkaniu.

Stal zdemolowała AZS, choć grał jeszcze właśnie bez swojej nowej gwiazdy, a także wciąż pozą grą znajduje się Nemanja Jaramaz. Zespół Wojciecha Kamińskiego z tymi graczami powinien być jeszcze lepszy.

Dość szybko ostatnie wynik Stali będzie można zweryfikować na tle rywala z czołówki. W niedzielę, 31 marca, do Ostrowa przyjedzie lider tabeli, Arka Gdynia. Pojedynek Florence – Ware/Scott zapowiada się niezwykle pasjonująco.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>