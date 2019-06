Oficjalna kadra USA – wybrańcy Gregga Popovicha

James Harden, Damian Lillard i Anthony Davis będą największymi gwiazdami reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która zbiera się na zgrupowaniu w Las Vegas. Legendarny trener Popovich wybierze tam dwunastkę, która pojedzie na mundial do Chin.

Znany jest już pełen skład kadry USA na camp przygotowawczy do zbliżających się mistrzostw świata w Chinach. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, że największą gwiazdą Amerykanów będzie James Harden. Obok niego, w przygotowaniach mają wziąć udział także Anthony Davis, Damian Lillard, Kevin Love czy grający jeszcze w finale, Kyle Lowry.

Tym razem zabraknie takich wielkich graczy, jak LeBron James, Stephen Curry czy Kevin Durant.

Pełna lista zawodników, którzy stawią się na campie w Las Vegas:

1. Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2. CJ McCollum (Portland Trail Blazers)

3. Bradley Beal (Washington Wizards)

4. Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

5. Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

6. James Harden (Houston Rockets)

7. Eric Gordon (Houston Rockets)

8. Jayson Tatum (Boston Celtics)

9. Donovan Mitchell (Utah Jazz)

10. Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

11. Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

12. LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

13. Andre Drummond (Detroit Pistons)

14. Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

15. Kemba Walker (Charlotte Hornets)

16. PJ Tucker (Houston Rockets)

17. Paul Millsap (Denver Nuggets)

18. Harrison Barnes (Sacramento Kings)

19. Tobias Harris (Philadelphia 76ers)

20. Myles Turner (Indiana Pacers)

Na ostatnich mistrzostwach świata (2014 rok, Hiszpania) Amerykanie wystąpili w składzie: Steph Curry, Klay Thompson, Derrick Rose, Kenneth Faried, Rudy Gay, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Mason Plumlee, DeMarcus Cousins, James Harden, Anthony Davis i Andre Drummond.

Reprezentacja USA zdobyła wtedy złoty medal, wygrywając w finale z Serbią 129:92.

