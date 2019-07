Oficjalnie – 16 zespołów w PLK, Polpharma z licencją

Udało się poprawić dokumentację i także Polpharma Starogard Gdański spełniła warunki weryfikacji w Energa Basket Lidze. Oznacza to, że w sezonie 2019/20 w koszykarskiej ekstraklasie oglądać będziemy 16 zespołów.

W ubiegłym tygodniu podano listę 15 zespołów, które otrzymały licencje na grę w ekstraklasie. Na liście brakowało Polpharmy, która nie miała uregulowanych kwestii z jednym z byłych zawodników. Zgodnie z przypuszczeniami, po odwołaniu i w nowym terminie, udało się tę sprawę jakoś wyprostować.

Treść oficjalnego komunikatu ligi:

„Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki informuje, że przyznano licencję okresową Polpharmie Starogard Gdański na sezon 2019/2020 Energa Basket Ligi. Decyzja o przyznaniu licencji Polpharmie Starogard Gdański została wydana przez Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki po rozpatrzeniu odwołania klubu.

W Energa Basket Lidze w sezonie 2019/2020 wystąpi ostatecznie 16 zespołów: Anwil Włocławek, Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski, Asseco Arka Gdynia, Enea Astoria Bydgoszcz, GTK Gliwice, HydroTruck Radom, King Szczecin, Legia Warszawa, MKS Dąbrowa Górnicza, PGE Spójnia Stargard, Polpharma Starogard Gdański, Polski Cukier Toruń, Start Lublin, Stelmet Enea BC Zielona Góra, Trefl Sopot oraz WKS Śląsk Wrocław.

Rozgrywki 2019/2020 tradycyjnie zainauguruje mecz o Suzuki Superpuchar Polski – o trofeum im. Adama Wójcika powalczą Anwil Włocławek i Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski. Spotkanie zostanie rozegrane w środę 25 września w hali Arena Kalisz. Pierwsza kolejka Energa Basket Ligi ruszy w weekend 28 i 29 września.

Oficjalny terminarz rozgrywek poznamy najpóźniej 23 sierpnia.”

źródło: PLK