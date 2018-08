Oficjalnie – Frank Hassell w Zielonej Górze

Potężne wzmocnienie pod koszem Stelmetu. Potwierdziły się doniesienia sprzed kilku dni – Amerykanin Frank Hassell po bardzo udanym sezonie we Francji przenosi się do Zielonej Góry.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

Amerykanin Frank Hassell (29 lat, 203 cm), o barwnym pseudonimie „The Tank” to ceniona marka w Europie, choć nigdy nie zagrał w Eurolidze. Występował jednak m.in. w tureckim Banvicie, włoskim Varese, grał też w lidze izraelskiej. W sezonie 2012/13 był królem strzelców i najlepiej zbierającym rozgrywek EuroChallenge.

W ubiegłym sezonie w barwach francuskiego Le Portel (środek tabeli), notował średnie na poziomie 15.7 punktu (4. w lidze), 9 zbiórek (2. w lidze), miał też ranking eval 18.9, co dawało mu drugie miejsce we francuskiej ekstraklasie.

Bardzo siły fizycznie, leworęczny, wszechstronny gracz, jako center nadrabiający talentem, cwaniactwem i atletyzmem brak kilku centymetrów na tej pozycji. W Zielonej Górze zastąpi Vladimira Dragicevicia. Ze Stelmetem podpisał jednoroczny kontrakt – powinien być znaczącym wzmocnieniem zarówno w PLK, jak i rosyjskiej lidze VTB.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>