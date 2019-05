Oficjalnie! Jacek Winnicki został trenerem Stali!

Rynkowe plotki bardzo szybko znalazły swoje potwierdzenie. Jacek Winnicki w kolejnym sezonie poprowadzi Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. i zastąpi na ławce trenerskiej Wojciecha Kamińskiego.

Jeden z najbardziej cenionych polskich trenerów obejmie stery w klubie z Ostrowa. Zmiana, o której mówiło się już w trakcie sezonu doszła teraz do skutku – były szkoleniowiec MKS Dąbrowa Górniczy zamieni na ławce Wojciecha Kamińskiego.

Stal w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, a właściwie do poprzedniego lata, bardzo szybko rozpoczyna budowę zespołu na kolejny sezon. Tak szybki podpis sprawia, że Jacek Winnicki dostanie możliwość spokojnego doboru zawodników, czego nie uświadczył w poprzednie lato trener Kamiński.

Zawodnicy przed sezonem 2018/19 byli nieco z „łapanki”. Teraz jest szansa na rozsądniejszą budowę składu i wyciągnięcie kolejnych perełek, w czym znakomity jest Winnicki. Stal tym samym pokazuje także, że nie zamierza rezygnować z dalszej walki o medale i w kolejnym sezonie będzie chciała wrócić do czwórki.

To już oficjalnie. W sezonie 2019/2020 zespół @ArgedBMSLAMStal na parkietach @PLKpl w roli trenera poprowadzi Jacek Winnicki!

Witamy w Ostrowie Wielkopolskim!#JesteśmyZeStali pic.twitter.com/IhlyHK8LOB — Arged BMSLAM Stal (@ArgedBMSLAMStal) May 17, 2019

GS

