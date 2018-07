Oficjalnie! Leonard i Green w Toronto, DeRozan w Spurs

Sensacyjna wymiana stała się faktem! San Antonio Spurs oddali Kawhiego Leonarda i Danny’ego Greena do Toronto w zamian za DeMara DeRozana, Jakoba Poeltla i pick z pierwszej rundy draftu.

Kilka godzin temu informowaliśmy o „prawie gotowej” umowie – teraz jest już wszystko jasne. Spurs w końcu znaleźli chętnego na Kawhiego Leonarda, a Raptors postanowili spróbować innego spojrzenia na swoją przyszłość.

W ostatecznej wersji umowy, Kawhi Leonard i strzelec Danny Green opuszczają San Antonio. Z Raptors żegnają się lider zespołu DeMare DeRozan i austriacki rezerwowy center Jokob Poetl. Drużyna z Toronto dorzuca zastrzeżony (1-20) pick w pierwszej rundzie draftu 2019 r.

Spurs have agree to trade Kawhi Leonard and Danny Green to Toronto for DeMar DeRozan, Jakob Poeltl and a protected 2019 first-round pick, league sources tell ESPN. Trade call with league office is starting shortly.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 18, 2018