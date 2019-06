Oficjalnie! Przemysław Frasunkiewicz nadal trenerem Arki

Przemysław Frasunkiewicz – po zdobyciu brązowego medalu – przedłużył kontrakt w zespole z Gdyni na kolejne rozgrywki. To będzie jego czwarty sezon w roli pierwszego trenera Arki.

Przemysław Frasunkiewicz (40 lat) pozostaje na stanowisku trenera Arki na kolejny sezon. O tej decyzji mówiło się już od kilku tygodni, a teraz została potwierdzona już oficjalnie przez klub.

To będzie już czwarty sezon polskiego szkoleniowca w zespole z Gdyni w roli trenera (wcześniej kończył w tym klubie karierę zawodniczą).

W zakończonych dopiero co rozgrywkach jego zespół zajął 3. miejsce, które wywalczył po świetnym meczu rewanżowym ze Stelmetem, w którym miał do odrobienia 18 punktów straty z pierwszego spotkania w Zielonej Górze.

Poprzednie rozgrywki to także pierwsze, w których trener Frasunkiewicz miał do dyspozycji zawodników zagranicznych. We wcześniejszych sezonach Asseco występowało tylko z polskimi zawodnikami.

Arka w kolejnym sezonie znów będzie celować w miejsce na podium w PLK, a także zagra w bardzo wymagającym EuroCup. Budowa zespołu zdecydowanie przyspieszyła, a w ostatnich dniach z klubem kontrakty podpisali Dariusz Wyka, Adam Hrycaniuk, Krzysztof Szubarga i Devonte Upson. Informacje o wszystkich zmianach i transferach w PLK znajdziesz TUTAJ >>

