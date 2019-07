Oficjalnie: Stelmet znów w rosyjskiej lidze VTB

Tym razem 13 zespołów przystąpi do ligi VTB, w której gra toczy się o mistrzostwo Rosji. Wśród nich znajdzie się ponownie Stelmet Enea BC Zielona Góra, a zabraknie VEF Ryga, które zagra w Lidze Mistrzów.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Gra Stelmetu Enei BC w lidze VTB budzi wiele kontrowersji, a może nawet częściej można usłyszeć opinie krytykujące te posunięcie. Rzeczywiście, pod względem sportowym zielonogórzanie nie wypadli najlepiej – z 26 meczów wygrali zaledwie 5. Występy polskiej drużyny w rosyjskiej rywalizacji mocno komplikują też terminarz spotkań PLK.

Jednak pod względem promocji klubu, a także bilansu finansowego, Stelmet miał zyskać, przynajmniej tak zapewnia sam klub. To argumenty za tym, by ponownie stanąć do rywalizacji z najlepszymi drużynami Europy Wschodniej.

W niedzielę, w Moskwie, na posiedzeniu przedstawicieli wszystkich klubów ligi VTB zatwierdzono jej kształt w kolejnym sezonie. Tym razem o mistrzostwo Rosji i miejsce w Eurolidze zagra 13 zespołów, wśród których ponownie znalazła się drużyna z Zielonej Góry. Zabraknie zaś VEF Ryga, które stanie do rywalizacji w koszykarskiej Lidze Mistrzów.

Informacja o przystąpieniu Stelmetu do VTB należało się spodziewać, ale już tego, że będzie to pierwszy news tego lata dotyczący zespołu z Zielonej Góry, raczej nikt nie przewidział.

Wciąż nieznane jest nazwisko nowego szkoleniowca (Stafano Sacripanti jednak odmówił), brakuje także jakichkolwiek ruchów kadrowych. Póki co wiemy, że w zespole będzie spora rewolucja. Kontrakty z innymi klubami podpisali już gracze tworzący trzon drużyny w poprzednich sezonach – Jarosław Mokros (Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.) i Adam Hrycaniuk (Arka Gdynia), a kontraktu nie przedłużono z Michałem Sokołowskim. Ważne umowy mają tylko Łukasz Koszarek, Przemysław Zamojski i Filip Matczak.

RW