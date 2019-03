Oficjalnie! Szymon Łukasiak wraca do Stali

Szymon Łukasiak to kolejny gracz – po Treyu Davisie i Bartłomieju Wołoszynie, który opuszcza zespół z Dąbrowy Górniczej. Sezon dokończy w Arged BMSlam Stali Ostrów Wlkp., z którą w zeszłym sezonie zdobył srebrny medal.

Szymon Łukasiak (31 lat, 205 cm) grał już w zeszłym sezonie dla Stali. Był opcją numer 3, czasem numer 2 na pozycji środkowego za Adamem Łapetą i Nikolą Markoviciem. Zdobywał wtedy średnio 4,2 punktu (skuteczność za 2 na poziomie 65%) i zbierał 1,7 piłki w 9 minut gry.

Przed tym sezonem przeniósł się do MKSu Dąbrowa Górnicza. W zespole Jacka Winnickiego otrzymał większą rolę – grał średnio 18 minut, zdobywał 7,8 punktu i zbierał 3 piłki, choć już trzydziestce, robił zauważalne postępy.

Problemy organizacyjno-finansowe MKSu są powszechnie znane. Z zespołu odeszli już Trey Davis i Bartłomiej Wołoszyn. W ich ślady idzie teraz Łukasiak, który dokończy sezon w Ostrowie u trenera Kamińskiego.

Drużyna z Dąbrowy jest już pewna utrzymania, ale widać, że końcówkę sezonu mogą przejechać na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Mówi się także o odejściu Michała Gabińskiego, co by oznaczało totalny rozbiór jednej z rewelacji pierwszej części sezonu.

Stal dokłada do składu tak naprawdę drugiego centra. Z przymusu nieco na tej pozycji w rezerwowych ustawieniach gra Witalij Kowalenko. Również Ivan Maras nie jest prawdziwym środkowym, a dodatkowo Wojciech Kamiński nie chce rozbijać dobrze działającego duetu Maras-King, którym gra w pierwszej piątce.

Przyjście Łukasiaka to może być zła informacja dla… Michała Nowakowskiego. W ostatnich 18 meczach więcej niż 20 minut grał 2 razy. Do tego wciąż nie jest w najlepszej dyspozycji rzutowej (26,8% za 3 w sezonie), a przecież trójka to jego najmocniejsza broń. Nowy gracz w zespole może oznaczać, że jego minuty powędrują w dół, a na czwórce więcej zobaczymy Kowalenkę.

GS

