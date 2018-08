Oficjalnie – Vladimir Mihailović nowym graczem Anwilu

Wygrał mistrzostwo Belgii, teraz ma pomóc drużynie z Włocławka w obronie tytułu w polskiej ekstraklasie. Reprezentant Czarnogóry Vladimir Mihailović został nowym obwodowym Anwilu.

O tym transferze mówiło się już od kilku dni – po informacjach czarnogórskich mediów, pisaliśmy w piątek także my. W niedzielę przed południem o zatrudnieniu nowego obrońcy oficjalnie poinformował klub z Włocławka. Jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy – będzie to już ostatni gracz zatrudniony przed rozpoczęciem sezonu przez Anwil.

– Szukaliśmy zawodnika na pozycję numer jeden powyżej 190 cm wzrostu. Dodatkowo, chcieliśmy pozyskać gracza o innym profilu, niż Kamil Łączyński: o innych gabarytach, bardziej fizycznego i mocniej penetrującego. I wszystkie te cechy znaleźliśmy w osobie Vladimira Mihailovicia. To zawodnik ograny w Europie, więc z pewnością szybko zaadaptuje się w naszym systemie. Liczę też, że poprzez swoje parametry fizyczne będzie mocno uprzykrzał życie naszym rywalom w defensywie – mówi o nowym nabytku trener Igor Milicić, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Vladimir Mihailović (28 lat, 194 cm), rzucający obrońca, który może być przydatny również jako rozgrywający. Reprezentant Czarnogóry ostatnio grał w drużynie z Ostendy, w lidze belgijskiej i lidze mistrzów. Wcześniej przez 3 sezony występował w solidnych klubach Bundesligi, ostatnio w Oldenburgu. W latach 2011-14 zdobył też 4 mistrzostwa Czarnogóry z Budocnostią Podogorica.

W ubiegłym sezonie w lidze belgijskiej spędzał średnio na parkiecie niespełna 21 minut, notował 8.4 punktu oraz 3 asysty na mecz. Trafiał 40% rzutów z gry, w tym 37% trójek. Może grać na obu obwodowych pozycjach, ale częściej kojarzony/ustawiany był raczej na dwójce, niż jedynce.

Skład Anwilu na sezon 2018/199 prezentuje się następująco: Kamil Łączyński, Vladimir Mihailović, Michał Michalak, Luis David Montero, Jarosław Zyskowski, Mateusz Kostrzewski, Walerij Lichodej, Nikola Marković, Rafał Komenda, Josip Sobin, Jakub Parzeński i Szymon Szewczyk.

