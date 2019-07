Oficjalnie! Żan Tabak trenerem Stelmetu

Słynny chorwacki szkoleniowiec, a wcześniej znany zawodnik, przyjechał do Zielonej Góry i został oficjalnie przedstawiony jako trener Stelmetu Enei BC w sezonie 2019/20. Podpisał 2-letni kontrakt.

Žan Tabak (49 lat) jest sławą europejskiej (chorwackiej) koszykówki lat 90. Ma za sobą grę w NBA (nawet mistrzostwo), a także bogatą karierę w Europie. Razem z reprezentacją Chorwacji zdobywał także srebro na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie (te z pamiętnym Dream Teamem).

Jako trener pracował także na Półwyspie Iberyjskim. Był asystentem w Realu (2006-2009) i Cajasol Sevilli (2009-2011). Potem spróbował sił jako pierwszy trener – najpierw Sant Josep Girona, potem Trefl Sopot (2012) i w końcu Baskonia.

Wrócił potem jako asystent do Realu na dwa sezony. Ostatnie lata to praca jako pierwszy szkoleniowiec w Fuenlabradzie, Maccabi Tel Aviv i Betisie Sevilla – tam jednak pracę skończył pracę w 2017 i od tego czasu był tylko analitykiem telewizyjnym. Kolejnym przystankiem Chorwata będzie ponownie Polska.

Tabak zastąpi na stanowisku trener Igora Jovovicia, który pomimo ważnego kontraktu, nie będzie już dalej prowadził zespołu. Jak poinformowano na poniedziałkowej konferencji prasowej w Zielonej Górze, Tabak podpisał umowę na 2 lata. Teraz zajmie się poszukiwaniem zawodników do zespołu, który wystąpi w PLK oraz rosyjskiej lidze VTB.

RW