Ogień w Cleveland – tak poleciało rekordowe 40 trójek!

Jeszcze nigdy w historii NBA oba zespoły nie trafiły aż tylu rzutów z dystansu. Cavs i Wolves w dramatycznym, środowym meczu ta sztuka udała się aż 40 razy!

Mecz po dogrywce i buzzer–beaterze LeBrona Jamesa wygrali Cavaliers 140:138. Przy okazji padł też rekord NBA dotyczący liczby trójek w jednym spotkaniu, trafionych łącznie przez oba zespoły.

W Cleveland padło ich łącznie aż 40 – Cavs trafili 21 (z 41 prób, 52%), natomiast Wolves 19 razy (na 33 próby, 58%). Poprzedni rekord należał do Golden State i Dallas, które w 2016 roku trafiły z dystansu łącznie 39 razy w meczu.

Koszykarska strzelanina wyglądała tak: