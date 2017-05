Oglądalność ćwierćfinałów – mecz fajne, tłumów nie ma…

Widownia transmisji meczów PLK w playoff jest nadal niższa niż w sezonie regularnym. Zaledwie 1 mecz z 9 pokazywanych w Polsacie zdołał przekroczyć barierę 30 tys. widzów.

Żadne ze spotkań nie zgromadziło przed telewizorami liczby widzów, o której można by napisać, że jest „dobra jak na ten sezon”, bo przecież zdarzyły się bieżących rozgrywkach pojedyncze mecze na poziomie 50-80 tys. osób. W ćwierćfinale najlepszym wynikiem okazało się ok. 31.5 tys widzów przy okazji meczu numer 4 w serii Anwil – Czarni.

Średnia oglądalność meczów ćwierćfinałowych wyniosła zatem zaledwie 19.2 tysiąca osób. Jeśli życzliwie odliczyć dwie transmisje w Polsacie Sport Extra, emitowane w zasadzie dla nikogo, to w przypadku Polsatu Sport byłoby to ok. 23.4 tys. widzów. Też bardzo kiepsko.

Średnia oglądalność meczów w całych obecnych rozgrywkach kształtowała się na poziomie ok. 29 tys. osób na mecz. W ubiegłym sezonie było to średnio ok. 36 tysięcy.

Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności wszystkich meczów ćwierćfinałowych kształtowały się następująco:

czwartek, 04.05, godz. 17.30, Polsat Sport, Cukier – Rosa – 19 330

piątek, 05.05, godz. 17.30, Polsat Sport, Stal – MKS – 25 059

sobota, 06.05, godz. 17.30, PS Extra, Anwil – Czarni – 3 822

niedziela, 07.05, godz. 20.30, Polsat Sport, Stelmet – Polpharma – 15 878

wtorek, 9.05, godz. 17.30, Polsat Sport, Rosa – Cukier – 19 183

środa, 10.05, godz. 17.30, Polsat Sport, MKS – Stal – 28 800

czwartek 11.05, godz. 17.30, Polsat Sport, Czarni – Anwil 31 429

piątek, 12.05, godz. 17.30, PS Extra, Polpharma – Stelmet 4 852

niedziela, 14.05, godz. 17.30, Polsat Sport, Anwil – Czarni 24 643

TS

