Oglądalność kadry w TV – Niemcy niczym magnes

Widownia sparingów reprezentacji Polski była nieco lepsza od ligowych transmisji PLK. Spośród weekendowych spotkań w Hamburgu największą popularnością cieszył się sobotni mecz z gospodarzami.

Średnia z 6 meczów eliminacji do Eurobasketu 2017, transmitowanych w ubiegłym roku na antenach sportowych kanałów Polsatu (Polsat Sport bądź Polsat Sport News) wyniosła ok. 77.4 tys. osób. Nie wiemy, jak tym razem będzie wyglądała sytuacja w meczach o punkty, ale znamy już oglądalność spotkań sparingowych.

W ubiegły weekend reprezentacja Polski w turnieju w Hamburgu grała z atrakcyjnymi medialnie rywalami. Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności transmisji TVP Sport przedstawiały się następująco:

piątek, godz. 21.00, Polska – Serbia – 27 448

sobota, godz. 17.30, Polska – Niemcy – 75 638

niedziela, godz. 17.30, Polska – Rosja – 50 031

Nie posiadamy niestety danych na temat liczby osób, które dodatkowo śledziły transmisję za pośrednictwem strony internetowej TVP Sport.

Średnia oglądalność ligowych meczów PLK w kanałach Polsatu w ubiegłym wynosiła ok. 29 tys. widzów. Wynik na poziomie 75 tys. byłby dla ligowej koszykówki jednym z najlepszych w sezonie.

TVP pokaże jeszcze przed EuroBasketem turniej w Legionowie, gdzie w dniach 24-26 sierpnia Polska zmierzy się z Izraelem, Węgrami i Wielką Brytanią.

TS

