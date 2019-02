Oglądalność kadry w TV – prawie 800 tysięcy widzów

Średnio łącznie ok. 774 tysiące osób oglądało mecz Polska – Holandia emitowany w poniedziałek wieczorem przez „Jedynkę” oraz TVP Sport. W piątek, na antenie TVP Sport, spotkanie z Chorwacją śledziło średnio ok. 290 tys. widzów.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Doczekaliśmy się epokowego wydarzenia – koszykówka (oby nie na chwilę) wróciła do TVP 1. Jak wypadł poniedziałkowy mecz z Holandią? Podajemy średnie oglądalności programów, na podstawie badań Nielsen Audience Measurement.

Poniedziałek:

TVP 1, godz. 20.30, mecz Polska – Holandia – ok. 601 tys.

TVP Sport, godz. 19.05, studio przed meczem – ok. 131 tys.

TVP Sport, mecz Polska – Holandia – ok. 173 tys.

TVP Sport, studio po meczu – ok. 72 tys.

Piątek:

TVP Sport, godz. 18.00, mecz Chorwacja – Polska, ok. 290 tys.

*Wszystkie dane bez transmisji w Internecie

Telewizja Publiczna poinformowała też, że posiada prawa do pokazywania meczów reprezentacji Polski do 2022 roku. Zatem także Mistrzostwa Świata w Chinach transmitowane będą na antenach TVP.

TS

