Oglądalność PLK – jak wypadły półfinały?

Decydujące o awansie do finału, piąte spotkanie Arki Gdynia z Anwilem Włocławek, w niedzielę, 26 maja, na antenie Polsatu Sport, oglądało średnio tylko ok. 15.8 tysiąca widzów.

Średnia oglądalność półfinałów w tym sezonie wyniosła ok. 21.2 tysiąca widzów. Są to wyniki zbliżone do ubiegłorocznych – rok temu było to ok. 22.7 tysiąca na mecz.

Dane na podstawie badań Nielsen Audience Measurement:

G1, Arka – Anwil, 16.05, czwartek, PS Extra, godz. 17.45 – 19 200

G2, Arka – Anwil, 18.05, sobota, PS Extra, godz. 20.30 – 10 734

G3, Anwil – Arka, 21.05, wtorek, PS Extra, godz. 17.45 – 46 139

G4, Anwil – Arka, 23.05, czwartek, PS Extra, godz. 17.45 – 14 116

G5, Arka – Anwil, 26.05, niedziela, Polsat Sport, godz. 20.30 – 15 749

G1, Polski Cukier – Stelmet, 17.05, piątek, PS Extra, godz. 18.30 – 13 982

G2, Polski Cukier – Stelmet, 19.05, niedziela, Polsat Sport, godz. 12.40 – 28 542

G3, Stelmet – Polski Cukier, 22.05, środa, PS Extra, godz. 17.45 – 21 465

* Wszystkie dane bez transmisji internetowych IPLA

Prawie wszystkie spotkania na kanale Sport Extra, część z nich w katastrofalnej jakości obrazu – nie da się ukryć, że playoffy w PLK nie są przez Polsat traktowane zbyt priorytetowo.

