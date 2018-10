Oglądalność PLK: Nowy sezon, dalsze spadki?

Za nami 6 pierwszych transmisji koszykarskiej ekstraklasy w Polsacie Sport. Początek rozgrywek sugeruje kolejny sezon spadków oglądalności PLK w TV. Widać też, że sobotnie popołudnia są wyraźnie gorsze od niedzielnych.

Obejrzeliśmy 6 ligowych transmisji, nadawanych w tym sezonie regularnie o godz. 12.40, w soboty i niedziele. Średnie oglądalności transmisji (bez przekazu internetowego w IPLA) wyglądały następująco:

sobota, 6.10, Spójnia – King – 9 529

niedziela, 7.10, Arka – Anwil – 21 466

sobota, 13.10, AZS – Polski Cukier – 3 690

niedziela, 14.10, Miasto Szkła – TBV Start – 18 000

sobota, 20.10, Trefl – Anwil – 11 885

niedziela, 21.10, King – Rosa – 23 505

(dane: Nielsen Audience Measurement)

Daje to średnią oglądalność 1 spotkania w rozpoczętym właśnie sezonie na poziomie ok. 14.7 tysiąca osób. Mecze sobotnie oglądało średnio ok. 8.4 tysiąca, mecze niedzielne średnio ok. 20.1 tysiąca widzów.

Średnie oglądalności jednego meczu rundy zasadniczej w poprzednich sezonach:

2015/16 – ok. 36 tys.

2016/17 – ok. 29 tys.

2017/18 – ok. 20 tys.

początek 2018/19 – ok. 15 tys.

TS

