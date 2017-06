Oglądalność PLK – Stal Ostrów z najlepszymi wynikami

Dwa najchętniej oglądane mecze rundy zasadniczej okazały się spotkaniami z udziałem “Stalówki”. Polfarmex Kutno zaliczył i pozytywny, i negatywny rekord.

Na podstawie danych o oglądalności wszystkich transmisji PLK w zakończonym niedawno sezonie zestawiliśmy po 5 meczów z najlepszymi i najgorszymi wynikami. Rekord sezonu należał do listopadowego spotkania Polfarmex – Stal i wyniósł ok. 81.8 tys. widzów.

Top 5 średnich oglądalności meczu PLK w sezonie 2016/17:

1. Polfarmex Kutno – Stal Ostrów Wlkp., niedziela, 27.11, godz. 12.40, Polsat Sport – ok. 81.8 tys.

2. Polski Cukier – Stelmet, mecz 4 finału, czwartek, 08.06, godz. 17.45, Polsat Sport – ok. 70.3 tys.

3. Stal Ostrów Wlkp. – Trefl Sopot, niedziela, 16.10, godz. 12.40, Polsat Sport – ok. 67.8 tys.

4. Rosa – Stelmet, niedziela, 22.01, godz. 12.40, Polsat Sport – ok. 59.9 tys.

5. Polski Cukier – Stelmet, mecz 3 finału, wtorek, 6.06, PS Extra – ok. 55.4 tys.

5 meczów z najniższą średnią oglądalnością:

Rosa – Asseco, niedziela, 18.12, godz. 12.40, Polsat Sport – ok. 7.2 tys.

Rosa – MKS Dąbrowa, niedziela, 112.03, 12.40, Polsat Sport – ok. 6.1 tys.

Polpharma – Stelmet, ćwierćfinał, piątek, 12.05, godz. 17.30, PS Extra – ok. 4.9 tys.

Anwil – Czarni, ćwierćfinał, sobota, 06.05, godz. 17.45, PS Extra – ok. 3.8 tys.

Polfarmex – Czarni, niedziela, 29.01, godz. 12.40 , PS News – ok. 2.3 tys.

