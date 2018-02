Oglądalność PLK w TV: Może być już tylko lepiej

Trzy ostatnie transmisje ligowych meczów na antenie Polsatu Sport zgromadziły widownię wyraźnie mniejszą od średniej z trwającego sezonu. Zobaczymy, jak wypadnie Puchar Polski.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności ostatnich spotkań PLK (wszystkie w Polsacie Sport) przedstawiały się następująco:

Rosa – Anwil, niedziela, 28.01, godz. 12.40 – 10 136

TBV Start – Asseco, niedziela, 04.02, godz. 12.40 – 7 992

MKS Dąbrowa – Polpharma, niedziela, 11.02, godz. 12.40 – 7 996

*Wyniki badań bez Ipla.tv

Średnia oglądalność jednego spotkania w bieżącym sezonie wynosi dotąd 19.6 tys. widzów. W poprzednich rozgrywkach było to ok. 29 tysięcy.

***

Od czwartku do niedzieli (15-19.02) przeprowadzone zostaną transmisje z wszystkich meczów turnieju o Puchar Polski. Harmonogram wygląda następująco:

czwartek, 15 lutego

Ćwierćfinał 1, godz. 17.45: MKS Dąbrowa Górnicza – PGE Turów Zgorzelec – bezpłatna transmisja internetowa w IPLA.tv i polsatsport.pl

Ćwierćfinał 2, godz. 20.15: Anwil Włocławek – Asseco Gdynia – bezpłatna transmisja internetowa w IPLA.tv i polsatsport.pl

piątek, 16 lutego

Ćwierćfinał 3, godz. 17.45: Polski Cukier Toruń – TBV Start Lublin – bezpłatna transmisja internetowa w IPLA.tv i polsatsport.pl

Ćwierćfinał 4, godz. 20.15: Stelmet Enea BC Zielona Góra – Legia Warszawa – bezpłatna transmisja internetowa w IPLA.tv i polsatsport.pl

sobota, 17 lutego

Półfinał 1, godz. 14.00: MKS/PGE Turów – Polski Cukier/TBV Start – transmisja w Polsacie Sport Extra

godz. 16.15: KRÜGER&MATZ Konkurs Wsadów – transmisja w Polsacie Sport Extra

Półfinał 2, godz. 17.30: Anwil/Asseco – Stelmet Enea BC/Legia – transmisja w Polsacie Sport

niedziela, 18 lutego

Finał, godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>