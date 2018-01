Oglądalność PLK w TV: Nowy rok, stare cyferki

Średnio tylko niecałe 7 tysięcy widzów oglądało transmisję meczu Trefl – Polpharma w ostatnią niedzielę. Powyżej tegorocznej średniej wypadł za to tydzień wcześniej mecz Rosa – Stal.

Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności ostatnich spotkań PLK (wszystkie na antenie Polsatu Sport) przedstawiały się następująco:

TBV Start – MKS Dąbrowa, sobota, 30.12, godz. 16.00 – 19 049

Stelmet – Anwil, środa, 03.01, godz. 18.00 – 19 137

Stelmet – Polski Cukier, niedziela, 07.01, godz. 12.40 – 18 815

Rosa – Stal, niedziela, 14.01, godz. 12.40 – 40 699

Trefl – Polpharma, niedziela, 21.01, godz. 12.40 – 6 850

*wyniki badań nie zawierają Ipla.tv

Średnia oglądalność jednego spotkania w bieżącym sezonie wynosi dotąd 21.4 tys. widzów. To o ok. 27% mniej, niż w poprzednich rozgrywkach.

TS

