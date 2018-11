Oglądalność PLK: W telewizji bez zmian

Po 17 ligowych transmisjach rekord sezonu to średnio ok. 30 tysięcy widzów meczu Stal – Polpharma, z niedzieli 18 listopada. Soboty wypadają zdecydowanie gorzej od niedziel.

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>

Dane na temat oglądalności pierwszych 6 transmisji sezonu 2018/19 znajdziesz TUTAJ >>

Poniżej średnie oglądalności transmisji – wszystkie mecze w Polsacie Sport, o godz. 12.35.

27.10, sobota, Anwil – Polski Cukier – 21 956

28.10, niedziela, GTK Gliwice – Polpharma – 22 450

3.11, sobota, Arka – MKS Dąbrowa – 11 539

4.11, niedziela, Start – GTK Gliwice – 26 003

6.11, wtorek, Stal – Stelmet (PS Extra) – 7 100

10.11, sobota, Stelmet – Arka – 9634

11.11, niedziela, Polpharma – Start – 14.092

17.11, sobota, Spójnia – Legia – 5 865

18.11, niedziela, Stal – Polpharma – 30 821

*

17.11, sobota, Polska – Turcja, kobiety (TVP Sport) – 86 981

24.11, sobota, Legia – Anwil – 9555,

25.11, niedziela, MKS Dąbrowa – Polski Cukier – 25 339

dane: Nielsen Audience Measurement, bez przekazów internetowych IPLA bądź strony TVP Sport

Daje to średnią oglądalność 1 spotkania w trwającym sezonie na poziomie ok. 16 tys. osób. W ubiegłym było to ok. 20 tys.

Mecze sobotnie ogląda średnio ok. 10.5 tys. osób. Mecze niedzielne – ok. 22.4 tys. osób.

TS

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>