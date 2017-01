Oglądalność TV: Tylko 18 tys. widzów PLK w niedzielę

Spotkanie Energi Czarnych Słupsk z MKS Dąbrowa Górnicza nie cieszyło się zbyt wielkim zainteresowaniem kibiców. Porównujemy, jak wyglądały oglądalności PLK w poszczególnych miesiącach.

Czarni to zespół, o którym ostatni mówiło się i pisało mnóstwo, MKS Dąbrowa gra bardzo udaną pierwszą rundę. W dodatku PLK oglądamy od kilku tygodni już tylko po raz w tygodniu. Jak wynika z informacji PolskiKosz.pl niezbyt przełożyło się to na oglądalność – transmisję w Polsacie Sport (godz. 12.30) oglądało się 18.013 osób.

Średnia dla obecnego sezonu wynosi ok. 31 tys. widzów na mecz. Jak według naszych szacunków wyglądały średnie dla jednego spotkania dla poszczególnych miesięcy?

Październik – 32.7 tys.

Listopad – 34.1 tys.

Grudzień – 25.3 tys.

Prezentujemy także szacunkowe dane na temat średniej oglądalności kilku innych koszykarskich transmisji w ubiegłym tygodniu:

Bayern – Chimki, Eurocup, czwartek, godz. 20.00, Eurosport 2 – ok. 3.4 tys.

Real – Maccabi, Euroliga, piątek, godz. 21.00, Polsat Sport Extra – ok. 9.9 tys.

Knicks – Raptors, NBA, niedziela, godz. 21.00, Canal+ Sport – ok. 11.6 tys.

TS

