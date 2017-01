Oglądalność TV: Tylko 30 tys. widzów szlagieru PLK

Spotkanie niepokonanego Polskiego Cukru Toruń z mistrzem Polski Stelmetem Zielona Góra nie spotkało się z nadzwyczajnym zainteresowaniem telewidzów – spotkanie śledziła średnia dla tego sezonu liczba widzów.

Od stycznia już na dobre możemy podziwiać tylko 1 mecz PLK w tygodniu – zlikwidowano transmisje piątkowe. Tym razem w niedzielę o godz. 12.30 Polsat Sport pokazał mecz z udziałem najlepszego z możliwych zestawów drużyn – niepokonany lider grał z obrońcą tytułu. Wystrzału słupków oglądalności jednak nie stwierdzono.

Według informacji PolskiKosz.pl, mecz Stelmet – Polski Cukier oglądało średnio ok. 30 tys. osób. To trochę mniej od średniej dla całego obecnego sezonu, która wynosi obecnie ok. 31.4 tysiąca widzów. W poprzednich rozgrywkach wynosiła ok. 36 tys. osób na mecz.

Udało nam się dotrzeć także do informacji na temat średniej oglądalności innych meczów w ubiegłym tygodniu. Oto one:

Eurocup, środa, 20:00, Eurosport 2: Alba Berlin – Unicaja Malaga – ok. 17.3 tys.

Euroliga, piątek, 19:55, Polsat Sport Extra: Olympiacos Pireus – Panathinaikos Ateny – ok. 7.4 tys.

Oglądalności meczów Ligi Mistrzów z udziałem Stelmetu i Rosy na antenach Canal+ tym razem nie podajemy, ponieważ w ubiegłym tygodniu oscylowały w rejonach błędy statystycznego.

TS

