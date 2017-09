Oglądalność TV – ćwierć miliona w niedzielę

Średnio ok. 253 tysięcy widzów oglądało na antenie TVP Sport transmisję niedzielnego meczu Polska – Finlandia. W rekordowym momencie przed ekranem było ok. 468 tysięcy osób.

Dane nie obejmują osób, którzy oglądają mecze z Helsinek za pośrednictwem strony internetowej TVP Sport lub transmisji FIBA. Widzów meczów reprezentacji jest zatem nieco więcej.

Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności pierwszych 3 meczów Polski podczas EuroBasketu 2017 przedstawiały się następująco:

Polska – Słowenia, czwartek, godz. 12.45

Średnia widownia dla spotkania – 75 231

Najlepiej oglądana minuta (godz. 14:31) – 146 220

Polska – Islandia, sobota, godz. 12.45

Średnia widownia dla spotkania – 81 740

Najlepiej oglądana minuta (godz. 14:23) – 145 283

Polska – Finlandia, niedziela, godz. 19.00

Średnia widownia dla spotkania – 252 740

Najlepiej oglądana minuta (godz. 20:47) – 467 657

Dane z niedzieli pokazują, że kadra z koszykarzy ma naprawdę spory potencjał. Dane z czwartku i soboty to dowód na to, jak wiele można stracić na gorszej godzinie rozpoczęcia meczu.

