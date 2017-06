Oglądalność TV – na finały wreszcie poprawa

Czwarte spotkanie Stelmetu z Polskim Cukrem z Torunia oglądało w Polsacie Sport średnio ok. 70 tysięcy osób. To najlepszy wynik tegorocznego playoff w PLK.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Można jedynie gdybać, jakie byłoby wyniki dla finału, jeśli koszykówka miałaby pozycję, dającą jej lepsze pory emisji niż 17.45 w dni powszednie oraz atrakcyjniejsze anteny niż Polsat Sport Extra. Mecze o złoto było oglądane wyraźne chętniej niż wcześniejsze etapy rywalizacji, choć trudno wpadać w zachwyt nad średnią w okolicach 41 tys. widzów na spotkanie.

Średnia oglądalność 1 meczu rundy zasadniczej – ok. 29 tys.

Średnia oglądalność ćwierćfinałów – ok. 19.2 tys.

Średnia oglądalność półfinałów – ok. 26.7 tys.

Średnia oglądalność finałów – ok. 41.4 tys.

Oglądalność poszczególnych meczów (spotkania 1-4 o godz. 17.45):

Mecz 1, czwartek, 1.06, Polsat Sport, Stelmet – Polski Cukier – 33 604

Mecz 2, sobota, 3.06, PS Extra, Stelmet – Polski Cukier – 28 564

Mecz 3, wtorek, 6.06, PS Extra, Polsi Cukier – Stelmet – 55 386

Mecz 4, czwartek, 08.06, Polsat Sport, Polski Cukier – Stelmet – 70 309

Mecz 5, sobota, 10.06, Polsat Sport (godz. 12.00), Stelmet – Polski Cukier – 18 912 .

TS

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>