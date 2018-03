Oglądalność TV: Hokej wygrał z derbami

O tej samej porze kibice sportowi mieli do wyboru m.in. mecz Trefl – Asseco na Polsacie Sport oraz finał ekstraklasy hokeja na lodzie na TVP Sport. Kilkukrotnie większa grupa widzów wybrała hokej.

Sporo kibiców pytało nas o porównanie oglądalności transmisji PLK z innymi dyscyplinami. Dlatego dziś prezentujemy też wyniki badań dla innych audycji nadawanych w te same dni. Będziemy tak robić również w przyszłości, pokazując także inne dni tygodnia, dyscypliny oraz stacje TV.

Zacznijmy od aktualności – oto średnie oglądalności ostatnich meczów PLK:

Trefl – Asseco, czwartek, 22.03, godz. 18.00, Polsat Sport – 8 948

King – Stal, niedziela, 25.03, godz. 12.40, Polsat Sport – 30 098

*bez transmisji internetowych Ipla

Średnia oglądalność jednego spotkania w bieżącym sezonie wynosi dotąd ok. 19.4 tys. widzów. W poprzednich rozgrywkach było to ok. 29 tysięcy.

Średnie oglądalności programów TVP Sport i Polsatu Sport w czwartek, 22 marca:

Oglądalności Polsatu Sport w niedzielę, 18 marca, gdy transmitowano mecz Stal – Anwil:

Oglądalności Polsatu Sport w niedzielę, 25 marca, gdy transmitowano mecz King – Stal:

