Oglądalność TV: Jak wypadają półfinały?

Najlepszą oglądalnością spośród pierwszych czterech spotkań półfinałów PLK cieszył się mecz nr 2 Stal Ostrów – Polski Cukier, który w sobotę na Polsacie Sport Extra średnio oglądało niecałe 32 tys. widzów.

Tym razem nie zdarzył się wystrzał, jakim było średnio 70 tysięcy widzów spotkania (nr 4) Rosa Radom – Stelmet Enea Zielona Góra w ćwierćfinale. O takiej właśnie oglądalności tego meczu mówił ostatnio także prezes PLK Radosław Piesiewicz na oficjalnie stronie ligi, więc przy okazji jest to odpowiedź dla niektórych czytelników, podważających wiarygodność badań Nielsen Audience Measurement.

Średnie oglądalności półfinałowych transmisji meczów PLK:

Stal – Polski Cukier, czwartek, 10.05, Polsat Sport, godz. 17.45 – 19 122

Anwil – Stelmet, piątek, 11.05, Polsat Sport, godz. 17.45 – 19 203

Stal – Polski Cukier, sobota, 12.05, PS Extra, godz. 20.00 – 31 638

Anwil – Stelmet, niedziela, 13.05, Polsat Sport, godz. 12.30 – 21 866

*Dane bez przekazów Ipla.

Na koniec jako ciekawostka – oglądalność wszystkich programów Polsatu Sport w niedzielę, 13 maja. Siatkówka rządzi: