Oglądalność TV: Jak wypadł Puchar Polski?

Finałowe spotkanie turnieju w Warszawie (Stal – Arka) oglądało średnio ok. 54.6 tys. widzów Polsatu Sport. To wyraźnie lepszy wynik niż rok wcześniej.

Wszystkie spotkania turnieju rozgrywanego w Arenie Ursynów pokazywane były na antenach stacji Polsatu. Oto średnie oglądalności poszczególnych transmisji, na podstawie badań Nielsen Audience Measurement.

Czwartek, 14.02:

Legia – Polpharma, godz. 18.00, PS Extra – ok. 4,6 tys.

Stal – Stelmet, godz. 20.30, PS Extra – ok. 28.9 tys.

Piątek, 15.02

Polski Cukier – Dąbrowa, godz. 18.00, PS Extra – ok. 15.2 tys.,

Anwil – Arka, nie posiadamy informacji, uzupełnimy przy następnej publikacji,

Sobota, 16.02

Polpharma – Stal, godz. 14.00, PS Extra – ok. 46.7 tys.

Konkursy, ok. 16.30, PS Extra – ok. 25.7 tys.

Arka – Dąbrowa, godz. 18.00, PS Extra – ok. 23.6 tys.

Niedziela, 17.02

Stal – Arka, godz. 18.00, Polsat Sport – ok. 54.6 tys.

*Wyniki badań bez przekazów internetowych Ipla.

Dla porównania – finał Pucharu Polski w ubiegłym roku oglądało średnio ok. 15.5 tysiąca widzów. Oglądalność meczu finałowego w 2017 roku wyniosła ok. 68 tysięcy osób.

