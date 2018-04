Oglądalność TV: Jak wypadły świąteczne derby?

Boże Narodzenia ciut przed Wielkanocą. Poniedziałkowy mecz Polski Cukier Toruń – Anwil Włocławek w Polsacie Sport oglądało średnio ok. 38 tysięcy widzów.

Szlagier przygotowany przez PLK na poprzednie święta w tym sezonie (26 grudnia), czyli mecz Stelmet – Stal oglądało średnio ok. 40 tysięcy widzów. Według informacji PolskiKosz.pl, hit wielkanocny wypadł bardzo podobnie:

Polski Cukier – Anwil, poniedziałek, 2.04, godz. 16.00, Polsat Sport – 38 233

*Dane bez transmisji internetowej Ipla

Powyższe ok. 38 tysięcy widzów to dwukrotnie więcej niż średnia z obecnego sezonu. Rekord obecnych rozgrywek to ok. 43 tys. widzów grudniowego meczu Stal – Polski Cukier.

Poniżej prezentujemy dziennego oglądalności Polsatu Sport i TVP Sport z poniedziałku, 2 kwietnia. Uwagę zwraca wynik transmisji sparingowego meczu żużla Start Gniezno – Unia Leszno – ok. 146 tys. widzów. Można też zauważyć, że koszykówka była tego dnia najpopularniejszą audycją w Polsacie Sport.

