Oglądalność TV: Jak zaczęliśmy playoff?

Pierwsze spotkanie pomiędzy Stelmetem i Rosą Radom oglądało średnio ok. 16 tysięcy osób. O tej samej godzinie ekstraklasa koszykarek pokazywana w TVP Sport wypadła nieco lepiej.

Nadszedł etap sezonu, na który czekali kibice PLK. Pierwszą transmisję telewizyjną mamy już za sobą, oto jak przedstawiała się średnia oglądalność, wg badań Nielsen Audience Measurement:

Stelmet Enea – Rosa, czwartek, 26.04, godz. 17.30, Polsat Sport – 16 232

Z grubsza o tej samej porze (od 16.45) na TVP Sport transmitowano finałowy mecz kobiet Artego Bydgoszcz – CCC Polkowice, którego średnia oglądalność wyniosła 29 969.

Jesteśmy jeszcze winni informacje, odnośnie średnich oglądalności transmisji z 2 ostatnich kolejek rundy zasadniczej. Oto one:

Anwil – Stelmet Enea, czwartek, 19.04, godz. 20.30, Polsat Sport – 14 185

Polski Cukier – Stelmet Enea, niedziela, 22.04, godz. 17.45, Polsat Sport – 29 512

*Dane bez przekazów internetowych.

Dla kontekstu poniżej zestawienie wszystkich transmisji z obu dni. Widać niestety, o ile okrążeń żużel wyprzedza obecnie koszykówkę.

Czwartek, 19 kwietnia:

Niedziela, 22 kwietnia:

